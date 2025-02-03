Туристы и жители массово покидают остров Санторини

Жители и туристы массово покидают греческий остров Санторини из-за землетрясений. В порту Афиниос стоят очереди на паромы, пишет портал «Нафтемборики».

Санторини — остров в южной части Эгейского моря, примерно в 200 км к юго-востоку от материка. Население по переписи 2021 года составляет 15 480 человек. Муниципалитет включает населенные острова Санторини и Теразия, а также необитаемые острова Неа Камени, Палая Камени, Аспрониси и Кристиана.

Журналисты отметили, что за последние двое суток в регионе произошло более 200 подземных толчков силой более 3 баллов по шкале Рихтера.

На фоне этого, в понедельник, 3 февраля, были закрыты школы на Санторини и Теразии, многие островитяне провели ночь на улицах (в машинах и палатках) из-за опасения разрушений.

Президент Ассоциации предприятий пассажирского судоходства Дионис Теодоратос отметил, что компании на фоне увеличения трафика не стали повышать цены.