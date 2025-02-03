Великобритания не видит необходимости делать выбор между США и ЕС, намерена укреплять связи с обоими своими союзниками.

Об этом заявил премьер-министр королевства Кир Стармер в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

" О ч е н ь в а ж н о с о т р у д н и ч а т ь с н и м и о б о и м и , и н а м э т о н е к а ж е т с я в ы б о р о м п о п р и н ц и п у " и л и - и л и " . М ы е ж е д н е в н о о ч е н ь п л о т н о с о т р у д н и ч а е м с н а ш и м и е в р о п е й с к и м и с о ю з н и к а м и , о с о б е н н о п о т е м е У к р а и н ы . О д н а к о м ы т а к ж е с о т р у д н и ч а е м с С Ш А в с ф е р а х б е з о п а с н о с т и и о б о р о н ы , г д е н а с с в я з ы в а ю т о с о б ы е о т н о ш е н и я . < . . . > Т а к б ы л о в с е г д а и т а к б у д е т е щ е м н о г о - м н о г о л е т " , - с к а з а л С т а р м е р .

" [ В и н т е р е с а х с т р а н ы ] н а м к а ж е т с я в а ж н ы м р а б о т а т ь с о б о и м и п а р т н е р а м и , о с о б е н н о в э т о н е с т а б и л ь н о е в р е м я " , - д о б а в и л г л а в а б р и т а н с к о г о п р а в и т е л ь с т в а .

Отвечая на вопрос о потенциальных последствиях войны тарифов между ЕС и США, Стармер заявил о важности поддержания "открытых и прочных торговых отношений". Он также добавил, что Вашингтону и Брюсселю предстоит "интенсивный переговорный процесс".

Касаясь темы Украины, Стармер заявил, что Лондон поддерживает концепцию "достижения мира с помощью силы" и намерен помогать Киеву занять наиболее выгодную позицию перед возможными переговорами. Он также повторил, что в этом году Великобритания выделила рекордную сумму на оказание военной помощи Украине.