Литва предложила ЕС покупать у США больше оружия

Странам Европейского союза (ЕС) следует закупать у США больше оружия, чтобы предотвратить торговую войну, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет ТАСС со ссылкой на радио LRT.

Литва обратилась с предложением к ЕС
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По его словам, вместо того, чтобы искать варианты, которые могут быть интересны американской стороне, ЕС «занял оборонительную позицию».

«Европе следовало бы закупать в США больше вооружений», призвал он.

По мнению политика, такой вариант может быть интересен Вашингтону.

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Ранее газета The Washington Post (WP) писала, что страны ЕС не смогут полностью обеспечить Украину всем необходимым оружием, поэтому стали инвестировать в ее оборонную промышленность.

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