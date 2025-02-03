Литва обратилась с предложением к ЕС

Странам Европейского союза (ЕС) следует закупать у США больше оружия, чтобы предотвратить торговую войну, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет ТАСС со ссылкой на радио LRT.

По его словам, вместо того, чтобы искать варианты, которые могут быть интересны американской стороне, ЕС «занял оборонительную позицию».

« Е в р о п е с л е д о в а л о б ы з а к у п а т ь в С Ш А б о л ь ш е в о о р у ж е н и й » , — п р и з в а л о н .

По мнению политика, такой вариант может быть интересен Вашингтону.

Литва обратилась к ЕС с призывом применять оружие США

Ранее газета The Washington Post (WP) писала, что страны ЕС не смогут полностью обеспечить Украину всем необходимым оружием, поэтому стали инвестировать в ее оборонную промышленность.