Макрон и Шольц обещали Трампу «мощный коллективный ответный удар» от ЕС

Лидеры сразу нескольких стран Евросоюза заявили, что могут ввести ответные пошлины в отношении США, если глава Белого дома Дональд Трамп действительно введет дополнительный налог на товары из Европы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что такую идею поддержали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Люксембурга Люк Фриден, вице-премьер Ирландии Саймон Харрис, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Согласно мнению европейских лидеров, ответом на повышение пошлин со стороны США должен стать «мощный коллективный ответный удар». При этом Макрон также добавил, что Европа должна быть в состоянии «постоять за себя».

Впрочем, не все поддержали такие настроения. К примеру, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европе необходимо любыми силами избегать «абсолютно необязательной и глупой торговой войны». К этому мнению присоединилась глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. По ее словам, также торговая война не принесет пользу ни одной из сторон.

Ранее Трамп заявил, что пошлины на товары из Евросоюза будут введены в ближайшее время.