Принц Гарри и Меган Маркл на фоне продолжающихся слухов о разрыве уже обсудили условия развода. Герцогиня Сассекская намерена получить компенсацию и оставить королевский титул в случае расторжения брака. Об этом пишет Radar Online со ссылкой на инсайдеров.

Информация о возможном расставании принца Гарри и Меган Маркл появились еще в 2024 году, когда они стали все чаще появляться на публике по отдельности. Недавно стало известно, что герцога Сассекского могут в любой момент депортировать из США, а новый проект его супруги потерпел неудачу. Более того, выяснилось, что герцогине Сассекской предлагали написать книгу в случае развода с мужем. Все это лишь подогревает слухи о разрыве пары.

Как утверждают инсайдеры, Меган Маркл уже озвучила свои условия развода с принцем Гарри. Оказалось, что герцогиня Сассекская поручила своим адвокатам добиться финансового соглашения, согласно которому она сохранит королевский титул, недвидимость и получит «огромную кучу денег».

« М е г а н я с н о д а л а п о н я т ь , ч т о , е с л и о н и р а с с т а н у т с я , о н а п о т р е б у е т в н у ш и т е л ь н у ю к о м п е н с а ц и ю и с о х р а н и т с в о й к о р о л е в с к и й т и т у л . О н а н и к у д а н е у е д е т , е с л и т о л ь к о н е п о л у ч и т т и т у л , н е д в и ж и м о с т ь и о г р о м н у ю к у ч у д е н е г . М е г а н п о й д е т н а с д е л к у , ч т о б ы з а щ и т и т ь с е б я » , — з а я в и л с о б е с е д н и к и з д а н и я .

Судя по всему, принц Гарри опасается возможного развода. В своих мемуарах «Запасной» он признался, что однажды в пьяном состоянии очень грубо вел себя с Меган Маркл. Тогда она заявила, что больше не потерпит такого отношения.

« П о с е й д е н ь Г а р р и о ч е н ь с е р ь е з н о о т н о с и т с я к е е у л ь т и м а т у м у — о н з н а е т , ч т о , е с л и о н с н о в а п е р е й д е т ч е р т у , о н а р а з в е д е т с я с н и м » , — о т м е т и л и с т о ч н и к .

Ранее сообщалось о том, что друзья принца Гарри и Меган Маркл назвали слухи об их разводе «удручающими».