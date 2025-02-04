В Казахстане отменили концерты российской группы

В Казахстане отменили концерты российской рок-группы «Наив». Об этом стало известно из соцсетей.

Запланированные выступления в Астане и Караганде 4 и 6 февраля рок-группы «Наив» отменены. Музыканты рассказали, что ни организаторы, ни клубы в этом не виноваты.

« К с о ж а л е н и ю , п о н е з а в и с я щ и м о т н а с п р и ч и н а м к о н ц е р т ы в э т и х г о р о д а х н е с о с т о я т с я . М ы б ы л и г о т о в ы п р и е х а т ь и и г р а т ь , д а ж е е с л и б ы в з а л е о с т а л о с ь в с е г о 1 0 ч е л о в е к , н о , у в ы , о б с т о я т е л ь с т в а с л о ж и л и с ь и н а ч е » , — с к а з а н о в с о о б щ е н и и .

Коллектив «Наива» принес извинения поклонникам. Сообщается, что возврат билетов уже запущен, в течение трех дней все деньги вернутся на счета покупателей.

Концерты группы "Балаган Лимитед" отменили в Самарской области

Ранее мы писали о том, что певица Анна Седокова получила 600 тысяч за концерт в Казахстане 14 февраля, который может не состояться.