В Чехии бобры построили плотину, которую власти не могли согласовать с 2018 года
Бобры в чешской реке Брда построили плотины, которые местные власти проектировали с 2018 года. Животные улучшили ситуацию с климатом и помогли сэкономить свыше более 1,2 миллиона долларов, сообщил чешский портал CT24.
В окрестностях Падртских прудов в заповедной зоне Брда бобры построили несколько плотин, восстановив естественный характер водно-болотных угодий. Администрация заповедника планировала восстановление и готовила разрешения на протяжении четырех лет, а грызуны смогли реализовать его всего за двое суток.
Бобры выбрали идеальное место - дренажный канал, который армия построила на бывшем полигоне для осушения территории. Проект ревитализации реки должен был обратить вспять эти изменения. Местное водное управление вело переговоры о проектах и собственности на землю. Теперь работы не понадобятся. Действия животных позволили сэкономить до 30 миллионов крон (более 1,2 миллиона долларов), подсчитала администрация Брдо.
"Бобр способен построить плотину за одну, максимум две ночи. Человеку же сначала нужно получить разрешение, принять решение по воде, а потом посмотреть, есть ли на это деньги", - объяснил местный зоолог Иржи Влчек.
Однако не везде деятельность бобров приносит пользу людям. В Орлицкоустецком крае их плотины стали причиной затопления полей и подтопления железнодорожных путей.
В Чехии действует программа по защите европейского бобра. Численность бобров в республике оценивается примерно в 15 тысяч особей. Государство покрывает ущерб, нанесенный животными, и предлагает субсидии на ремонт поврежденных набережных и плотин.