В Чехии бобры построили плотину, которую власти не могли согласовать с 2018 года

Бобры в чешской реке Брда построили плотины, которые местные власти проектировали с 2018 года. Животные улучшили ситуацию с климатом и помогли сэкономить свыше более 1,2 миллиона долларов, сообщил чешский портал CT24.

В окрестностях Падртских прудов в заповедной зоне Брда бобры построили несколько плотин, восстановив естественный характер водно-болотных угодий. Администрация заповедника планировала восстановление и готовила разрешения на протяжении четырех лет, а грызуны смогли реализовать его всего за двое суток.

Бобры выбрали идеальное место - дренажный канал, который армия построила на бывшем полигоне для осушения территории. Проект ревитализации реки должен был обратить вспять эти изменения. Местное водное управление вело переговоры о проектах и собственности на землю. Теперь работы не понадобятся. Действия животных позволили сэкономить до 30 миллионов крон (более 1,2 миллиона долларов), подсчитала администрация Брдо.

" Б о б р с п о с о б е н п о с т р о и т ь п л о т и н у з а о д н у , м а к с и м у м д в е н о ч и . Ч е л о в е к у ж е с н а ч а л а н у ж н о п о л у ч и т ь р а з р е ш е н и е , п р и н я т ь р е ш е н и е п о в о д е , а п о т о м п о с м о т р е т ь , е с т ь л и н а э т о д е н ь г и " , - о б ъ я с н и л м е с т н ы й з о о л о г И р ж и В л ч е к .

Однако не везде деятельность бобров приносит пользу людям. В Орлицкоустецком крае их плотины стали причиной затопления полей и подтопления железнодорожных путей.

В Чехии действует программа по защите европейского бобра. Численность бобров в республике оценивается примерно в 15 тысяч особей. Государство покрывает ущерб, нанесенный животными, и предлагает субсидии на ремонт поврежденных набережных и плотин.