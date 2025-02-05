Угрозы президента США Дональда Трампа повысить пошлины на товары из Канады, Мексики и стран Евросоюза приведет к разрушению отношений с ними и потере американского влияния в мире. Такое мнение изложено в материале журнала Foreign Affairs.

По его оценке, "подрывая доверие союзников путем неизбирательной экономической агрессии, Вашингтон рискует оказаться в изоляции". Тарифные меры Трампа могут усилить позиции России и Китая, считает издание.

По его мнению, Канаде и союзникам США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе следует развивать отношения с другими странами в области безопасности, энергетики и сельского хозяйства "без какого-либо участия Вашингтона", чтобы снизить влияние решений американской администрации на свои экономики.

Трамп 1 февраля подписал указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, пошлины в размере 25% вводятся на импорт из Мексики и Канады (10% - в отношении канадских энергоресурсов).

Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся и на товары из КНР. Позднее американский лидер приостановил на месяц введение в действие тарифов против канадского и мексиканского импорта после переговоров с руководством этих стран.

Трамп также рассматривает возможность обложить весь импорт из ЕС пошлиной в размере 10%. Однако полного согласия в администрации американского лидера по этому вопросу пока нет.

Трамп заявил, что пошлины на товары из ЕС будут введены в ближайшее время

4 февраля пошлины США против китайского импорта вступили в силу. В ответ на эти меры Госсовет КНР издал указ, согласно которому с 10 февраля 2025 года страна вводит пошлины на импорт американских энергоресурсов. Нефть будет облагаться пошлиной в размере 10%, уголь и сжиженный природный газ - 15%. Кроме того, тарифы в размере 10% введены на поставки из США в КНР многолитражных автомобилей, пикапов и сельскохозяйственной техники.