Россия должна будет подтолкнуть Вооруженные силы Украины к полной капитуляции в случае, если президент США Дональд Трамп окажется не способен добиться достижения мира в украинском конфликте, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в эфире своего YouTube-канала.

С такой просьбой ученый обратился к российскому лидеру Владимиру Путину на случай, если это произойдет.

У м е н я т а к ж е е с т ь п р о с ь б а к п р е з и д е н т у П у т и н у . Е с л и Т р а м п п о к а к о й - т о п р и ч и н е б у д е т н е в с о с т о я н и и п р и н я т ь н е о б х о д и м ы е ш а г и д л я д о с т и ж е н и я м и р а в у к р а и н с к о м к о н ф л и к т е , я д у м а ю , у Р о с с и и о с т а е т с я т о л ь к о о д и н в а р и а н т — н у ж н о п о д т о л к н у т ь В С У к б е з о г о в о р о ч н о й к а п и т у л я ц и и , — с к а з а л М а л и н е н .

По мнению профессора, Трамп постепенно отходит от собственных предвыборных обещаний по урегулированию украинского кризиса. Вместо этого американский лидер стал повторять тезисы западной пропаганды о якобы огромных потерях Вооруженных сил России и тяжелом состоянии экономики страны из-за санкций.

Ранее Малинен заявил, что противники Дональда Трампа попытаются превратить украинский конфликт в его личную вьетнамскую войну. По его словам, американский лидер в таком случае не сможет найти выход из конфликта. Он добавил, что нынешняя администрация Соединенных Штатов не должна позволять заманивать себя в украинский вопрос слишком глубоко. Иначе выйти победителями у США не получится.