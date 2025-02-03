«Остается один вариант»: финский профессор обратился к Путину по Украине
Россия должна будет подтолкнуть Вооруженные силы Украины к полной капитуляции в случае, если президент США Дональд Трамп окажется не способен добиться достижения мира в украинском конфликте, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в эфире своего YouTube-канала.
С такой просьбой ученый обратился к российскому лидеру Владимиру Путину на случай, если это произойдет.
У меня также есть просьба к президенту Путину. Если Трамп по какой-то причине будет не в состоянии принять необходимые шаги для достижения мира в украинском конфликте, я думаю, у России остается только один вариант — нужно подтолкнуть ВСУ к безоговорочной капитуляции, — сказал Малинен.
По мнению профессора, Трамп постепенно отходит от собственных предвыборных обещаний по урегулированию украинского кризиса. Вместо этого американский лидер стал повторять тезисы западной пропаганды о якобы огромных потерях Вооруженных сил России и тяжелом состоянии экономики страны из-за санкций.
Ранее Малинен заявил, что противники Дональда Трампа попытаются превратить украинский конфликт в его личную вьетнамскую войну. По его словам, американский лидер в таком случае не сможет найти выход из конфликта. Он добавил, что нынешняя администрация Соединенных Штатов не должна позволять заманивать себя в украинский вопрос слишком глубоко. Иначе выйти победителями у США не получится.