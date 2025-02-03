Орбан сделал заявление об исходе украинского конфликта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что невозможность победы Украины в конфликте с Россией «была очевидна с самого начала». Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung.

По словам Орбана, поддержка Украины со стороны Европы изначальна была ошибкой, потому что уже в начале конфликта было понятно, что ВСУ не смогут победить. По мнению венгерского премьера, странам Европы нужно было немедленно изолировать конфликт и добиться прекращения огня.

«С самого начала было ясно, что победа Украины невозможна», считает он.

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