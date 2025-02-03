Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что невозможность победы Украины в конфликте с Россией «была очевидна с самого начала». Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung.

По словам Орбана, поддержка Украины со стороны Европы изначальна была ошибкой, потому что уже в начале конфликта было понятно, что ВСУ не смогут победить. По мнению венгерского премьера, странам Европы нужно было немедленно изолировать конфликт и добиться прекращения огня.

« С с а м о г о н а ч а л а б ы л о я с н о , ч т о п о б е д а У к р а и н ы н е в о з м о ж н а » , — с ч и т а е т о н .

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