В Госдуме увидели три позитивных сигнала в словах Трампа об Украине

Заявления и действия президента США Дональда Трампа относительно урегулирования украинского кризиса являются благоприятными для России, заявил первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа. Об этом пишут «Известия».

Ранее Трамп сделал ряд заявлений по международной повестке. В частности, он заметил, что у Вашингтона запланированы контакты с Россией и Украиной.

Чепа подчеркнул, что постоянные высказывания о необходимости переговоров по украинскому кризису являются хорошим признаком.

« Т о , ч т о о н и [ С Ш А ] п о н я л и , ч т о т а к и е п е р е г о в о р ы н е м о г у т б ы т ь р е ш е н ы з а о д и н д е н ь и л и к а к о е - т о о ч е н ь к о р о т к о е в р е м я , — э т о т о ж е х о р о ш о . Т о , ч т о а д м и н и с т р а ц и я Т р а м п а п о д н и м а е т в о п р о с о н е о б х о д и м о с т и п р о в е д е н и я в ы б о р о в н а У к р а и н е , — э т о т о ж е х о р о ш о » , — р а з ъ я с н и л п а р л а м е н т а р и й .

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По его словам, для подготовки переговорного процесса требуется значительное время. Он добавил, что соглашение по Украине не должно быть «косметическим», оно должно гарантировать безопасность России и Европы.