На Западе заявили о панике в Киеве из-за одного требования США

Власти Украины обеспокоены позицией США и России по проведению в стране президентских выборов.

Об этом пишет Politico со ссылкой на бывшего украинского министра.

« С о о т в е т с т в и е п о з и ц и й Вашингтона и Москвы по вопросу выборов вызывает беспокойство», — заявил анонимный украинский экс-министр.

Собеседник Politico рассказал о панике в Киеве из-за одного из требований администрации президента США Дональда Трампа, озвученного спецпредставителем по Украине Китом Келлогом. Издание отмечает опасения украинского руководства, что проведение выборов на данном этапе поставит под угрозу единство страны.

Украинский экс-чиновник также увидел признаки согласия Путина и Трампа по отставке Зеленского. Он увидел признаки консенсуса Вашингтона и Москвы в высказываниях Келлога.