В НАТО придумали секретную тактику для переговоров с Путиным по Украине

У Североатлантического альянса есть секретная тактика переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которая держится в тайне от президента России Владимира Путина.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, его слова передает Newsweek.

« У н а с е с т ь н е к о т о р ы е и д е и к а с а т е л ь н о т о г о , к а к м о г у т п р о й т и п е р е г о в о р ы п о У к р а и н е . М ы н е х о т и м р а с к р ы в а т ь П у т и н у в с е к а р т ы , м ы д е р ж и м н а ш у т а к т и к у в т а й н е » , — р а с с к а з а л г е н с е к .

Рютте добавил, что присутствие России на переговорах является необходимым элементом для мирного урегулирования украинского кризиса.

Названо возможное место переговоров Путина и Трампа

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема проведения президентских выборов на Украине важна для будущих переговоров. Он также указал на заявление Путина о необходимости легитимности украинских властей для юридической фиксации договоренностей в ходе урегулирования конфликта.