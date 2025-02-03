Премьер Дании допустила расширение присутствия США в Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключила расширения присутствия США в Гренландии «в целях защиты острова». Ее слова приводит РИА Новости.

© Газета.ru

Она отметила, что «полностью согласна с американцами в том, что Арктический регион становится все более и более важным».

« М о ж н о н а й т и с п о с о б о б е с п е ч и т ь б о л е е с и л ь н о е п р и с у т с т в и е в Г р е н л а н д и и . . . В о т п о ч е м у , е с л и р е ч ь и д е т о з а щ и т е н а ш е й ч а с т и м и р а , м ы м о ж е м н а й т и п е р с п е к т и в н о е р е ш е н и е » , — с к а з а л а о н а .

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность.