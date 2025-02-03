Трамп высказал новые торговые претензии Канаде

Президент США Дональд Трамп высказал новые претензии по поводу торговой политики Канады по завершении телефонного разговора с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо и сообщил, что вновь побеседует с ним в течение дня.

"Канада даже не позволяет вести у себя бизнес американским банкам. Это как?! [Есть] много подобного. Но дело еще и в войне с [незаконной торговлей] наркотиками. Сотни тысяч человек умирают в США из-за наркотиков, льющихся через границы с Мексикой и Канадой. Только что побеседовал с Джастином Трюдо. Поговорю с ним вновь в 3 часа дня (23:00 мск - прим. ТАСС)", - написал хозяин Белого дома в Truth Social.

Он подписал 1 февраля указ о введении таможенных пошлин в отношении поставок товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, пошлины в размере 25% вводятся на импорт из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов).

Дополнительные пошлины в размере 10% вводятся на товары из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг. В 2023 году совокупный объем экспорта этих трех стран в США составил почти $1,5 трлн. Канадские власти ввели ответные пошлины в 25% на американские товары на общую сумму 155 млрд канадских долларов ($106,5 млрд).