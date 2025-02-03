Стали известны результаты проверки после повреждения кабеля в Балтике

Повреждение подводного телекоммуникационного кабеля, соединяющего Швецию и Латвию, произошло случайно, а не в результате диверсии, пишут обозреватели Юхан Ахландер и Стайн Якобсен в статье для Reuters.

Инцидент произошел 26 января, в Балтийском море. У судна Vezhen, шедшего под мальтийским флагом, во время шторма были повреждены запорные механизмы, удерживающие якорь. В результате этого якорь упал и повредил кабель.

В прокуратуре Швеции отметили, что ЧП было вызвано сочетанием плохой погоды, неисправностей оборудования и плохой морской практики.

« У н а с е с т ь в и д е о м а т е р и а л ы , н а к а д р а х к о т о р ы х в о л н а у д а р я е т в з а м о к , и я к о р ь п а д а е т . Э к и п а ж в э т о м у ч а с т и я н е п р и н и м а е т . С о о т в е т с т в е н н о , э т о н е б ы л о г и б р и д н о й а т а к о й » , — р а з ъ я с н и л с т а р ш и й п р о к у р о р М а т с Л ю н г к в и с т .

Президент Финляндии: повреждения кабелей в Балтийском море не случайны

Журналисты отметили, что на фоне инцидентов с повреждениями телекоммуникационного оборудования были задержаны корабли Vezhen и Silver Dania. Второе судно, по их данным, было освобождено после расследования.