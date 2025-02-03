Стали известны результаты проверки после повреждения кабеля в Балтике
Повреждение подводного телекоммуникационного кабеля, соединяющего Швецию и Латвию, произошло случайно, а не в результате диверсии, пишут обозреватели Юхан Ахландер и Стайн Якобсен в статье для Reuters.
Инцидент произошел 26 января, в Балтийском море. У судна Vezhen, шедшего под мальтийским флагом, во время шторма были повреждены запорные механизмы, удерживающие якорь. В результате этого якорь упал и повредил кабель.
В прокуратуре Швеции отметили, что ЧП было вызвано сочетанием плохой погоды, неисправностей оборудования и плохой морской практики.
«У нас есть видеоматериалы, на кадрах которых волна ударяет в замок, и якорь падает. Экипаж в этом участия не принимает. Соответственно, это не было гибридной атакой», — разъяснил старший прокурор Матс Люнгквист.
Президент Финляндии: повреждения кабелей в Балтийском море не случайны
Журналисты отметили, что на фоне инцидентов с повреждениями телекоммуникационного оборудования были задержаны корабли Vezhen и Silver Dania. Второе судно, по их данным, было освобождено после расследования.