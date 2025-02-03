Названо возможное место переговоров Путина и Трампа

Переговоры президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа могут пройти в Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника из России.

Согласно информации издания, в обе страны уже съездили с визитом высокопоставленные чиновники из России. При этом, ни одна из сторон пока никак не прокомментировала эту информацию.

Собеседники издания также рассказали о том, что не все в Москве поддерживают предложение провести переговоры в этих странах. Как уточнил один источников, в Кремле есть «некоторая оппозиция этой идее», которая опасается слишком тесных военных связей Саудовской Аравии и ОАЭ с США. Кроме того, источники также заявили, что в данный момент Турция не рассматривается в качестве площадки для переговоров.

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