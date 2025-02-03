Германия на самом деле не желает разрывать свои давние связи с Россией, в том числе и в сфере энергетики. Об этом пишет британское издание Spectator.

Как отмечает журнал, Европейский союз продолжает завозить рекордные объемы сжиженного природного газа, в том числе из России. Spectator подчеркивает, что на российский СПГ санкции Евросоюза не распространяются.

« В а ж н у ю р о л ь в э т о м , п о - в и д и м о м у , с ы г р а л а н е м е ц к а я г о с у д а р с т в е н н а я э н е р г е т и ч е с к а я к о м п а н и я » , — п и ш е т и з д а н и е .

По оценке британского журнала, это свидетельствует о том, что Германия не намерена разрывать «давние связи» с Россией.

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До этого профессор Джеффри Сакс заявлял, что немецким властям следует перестать жертвовать своей экономикой и запустить газопровод «Северный поток».