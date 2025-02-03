Пока вы не уснули: цель покушения в ЖК «Алые паруса» и Медведев о «вранье» Зеленского

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Стало известно, кто мог быть целью покушения в ЖК «Алые паруса» в Москве

Правоохранители, работающие на месте взрыва в ЖК «Алые Паруса» в Москве, рассматривают версию о покушении. Об этом со ссылкой на источник пишет ТАСС.

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Медведев назвал «враньем» слова Зеленского о выделенных США $100 млрд

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что он не знает, куда делись выделенные Вашингтоном Киеву $100 млрд, отметив, что это «циничное вранье». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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В России увидели угрозу для мировой экономики из-за пошлин Трампа

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Экономическая политика президента США Дональда Трампа, связанная с введением пошлин в отношении товаров из ряда стран, несет в себе риски возникновения глобального кризиса в мировой экономике. Об этом в разговоре с Рамблером заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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Назвавшая Бриджит Макрон мужчиной журналистка попросила убежища в РФ

Французская журналистка Наташа Рей, назвавшая первую леди Франции Бриджит Макрон мужчиной, попросила политического убежища в России из-за судебного преследования. Об этом сообщает Ruptly со ссылкой на западные СМИ.

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В Госдуме предложили взыскивать ущерб с виновника ДТП без полиса ОСАГО

Российский союз автостраховщиков будет расплачиваться за аварию с незастрахованным по ОСАГО водителем. Средства будут брать из компенсационного фонда, а потом взыскивать с виновника ДТП без полиса, сообщает «Авто Mail.ru» со ссылкой на поправку в закон об ОСАГО, которая в понедельник будет внесена на обсуждение Госдумы депутатами.

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Власти Эстонии призвали граждан запастись продуктами и настольными играми

Власти Эстонии порекомендовали жителям запастись едой, питьевой водой, лекарствами, источниками света и настольными играми в связи с выходом из энергетического кольца БРЭЛЛ, объединяющего системы Белоруссии, России и стран Прибалтики. Об этом пишет ERR.

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Панарин оказался должен российской налоговой

Один из самых высокооплачиваемых хоккеистов NHL Артемий Панарин несколько месяцев не может погасить долг перед ФНС России. Как сообщает Telegram-канал Mash, спортсмен с годовой зарплатой более 1,14 млрд рублей задолжал 75 тысяч рублей.

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Назван самый популярный премиальный автомобиль в России

© Tank

В 2024 году россияне купили 16 285 экземпляров этой модели.

Китайский рамный внедорожник Tank 300 занял первое место в рейтинге продаж автомобилей премиум-класса в России в 2024 году. За год объём реализации автомобиля бренда Great Wall Motors вырос в 2,3 раза, сообщил «Автостат»

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Тарасовой экстренно потребовалась помощь врачей

У тренера Татьяны Тарасовой обострились проблемы с сердцем. Как сообщает Telegram-канал Shot, она вызвала себе скорую, однако отказалась от госпитализации.

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Сервис оплаты таможенных пошлин появился на Wildberries

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Объединенная компания Wildberries и Russ объявила о внедрении оплаты таможенных пошлин при покупке зарубежных товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании.

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