Администрация бывшего президента США Джо Байдена уже в конце 2023 года перестала верить в «победу» Украины. Об этом пишет агентство Reuters.

Как пишет издание, в декабре 2023 года после провала контрнаступления Украины на фронте бывший президент США Джо Байден при встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что США хотят, чтобы «Украина выиграла войну».

« П о с л о в а м д в у х в ы с о к о п о с т а в л е н н ы х а м е р и к а н с к и х ч и н о в н и к о в , э т о т к о м м е н т а р и й з а с т а л н е к о т о р ы х ч и н о в н и к о в Б е л о г о д о м а в р а с п л о х » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и и з д а н и я .

Как сообщает Reuters, некоторые из приближенных Байдена оказались обеспокоены «нереалистичными ожиданиями» США на Украине. Приближенные экс-президента усомнились в способности Украины одержать победу.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что с самого начала украинского конфликта было очевидно, что победа Украины невозможна.