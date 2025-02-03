Красносельский: газа из помощи ЕС Приднестровью хватит на 10 дней

Газа из помощи Евросоюза Приднестровью хватит на 10 дней, огромная работа по выходу из энергетического кризиса впереди. Об этом заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский на заседании оперативного штаба, комментируя начавшиеся в минувшие выходные поставки газа в непризнанную республику в счет помощи Брюсселя.

" В п е р е д и н а с ж д е т о г р о м н а я р а б о т а , э т о т г а з н а 1 0 д н е й . Н а д о в ы х о д и т ь н а з а к л ю ч е н и е к о н т р а к т н ы х о б я з а т е л ь с т в с к о м п а н и я м и , к о т о р ы е н а м б у д у т п о с т а в л я т ь г а з . М ы б у д е м е г о о п л а ч и в а т ь о т т о г о к р е д и т а , к о т о р ы й п р е д о с т а в л я е т Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я . Э т о в о п р о с т о ж е н е п р о с т о й , н а д о п о с т о я н н о б ы т ь в р а б о т е , ч т о б ы м ы п л а в н о п е р е т е к л и в с л е д у ю щ и й э т а п т е п л о с н а б ж е н и я П р и д н е с т р о в ь я " , - с к а з а л К р а с н о с е л ь с к и й .