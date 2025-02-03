СМИ рассказали о возможном ответе Китая на давление Трампа на Панаму
Издание «Московский комсомолец» рассказало о возможном ответе Китая на давление президента США Дональда Трампа на Панаму.
Напомним, что ранее Трамп ввел новый таможенный сбор на товары из Китая, который составляет 10%. Кроме того, администрация Белого дома начала оказывать давление на Панаму с целью заставить ее выйти из проекта «Один пояс, один путь». Как считают эксперты, за такими действиями может последовать масштабный ответ Китая.
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По мнению автора издания, главным рычагом китайского давления может стать переориентация экспортных потоков на Европу, а также зеркальные пошлины на американские товары. Это также приведет к тому, что В странах Европы китайские товары начнут вытеснять американские, что дополнительно усилит позиции Китая.
«Ирония ситуации в том, что после введения пошлин спрос на продукцию из США в Евросоюзе сократится еще сильнее. До сих пор американские компании проигрывали Китаю в ценовой конкуренции, а новые тарифы окончательно вытеснят их в премиальный сегмент, недоступный для большинства покупателей. Это создаст идеальные условия для китайских производителей, которые укрепят свое присутствие на европейском рынке», — сообщает издание.
Эксперт добавил, что Китай также может пойти на серьезную эскалацию конфликта с Пекином, который на три месяца остался без финансовой помощи из США. Такой шаг тоже может значительно укрепить китайскую позицию.
«Тайвань активно готовится к возможному вторжению, но силы слишком неравны. При этом Соединенные Штаты находятся слишком далеко и по факту не стремятся вступать в открытый конфликт с Китаем. <...> С политической точки зрения ситуация выглядит так, что “миротворец Дональд” намерен использовать тайваньский кризис как главный аргумент в переговорах с Пекином. По сути, он рассчитывает уступить остров в обмен на экономические уступки со стороны Китая. Однако Пекин действует на опережение и стремится разыграть этот сценарий еще до того, как Вашингтон попытается навязать свою игру», — считает автор издания.