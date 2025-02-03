СМИ рассказали о возможном ответе Китая на давление Трампа на Панаму

Издание «Московский комсомолец» рассказало о возможном ответе Китая на давление президента США Дональда Трампа на Панаму.

Напомним, что ранее Трамп ввел новый таможенный сбор на товары из Китая, который составляет 10%. Кроме того, администрация Белого дома начала оказывать давление на Панаму с целью заставить ее выйти из проекта «Один пояс, один путь». Как считают эксперты, за такими действиями может последовать масштабный ответ Китая.

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По мнению автора издания, главным рычагом китайского давления может стать переориентация экспортных потоков на Европу, а также зеркальные пошлины на американские товары. Это также приведет к тому, что В странах Европы китайские товары начнут вытеснять американские, что дополнительно усилит позиции Китая.

« И р о н и я с и т у а ц и и в т о м , ч т о п о с л е в в е д е н и я п о ш л и н с п р о с н а п р о д у к ц и ю и з С Ш А в Е в р о с о ю з е с о к р а т и т с я е щ е с и л ь н е е . Д о с и х п о р а м е р и к а н с к и е к о м п а н и и п р о и г р ы в а л и К и т а ю в ц е н о в о й к о н к у р е н ц и и , а н о в ы е т а р и ф ы о к о н ч а т е л ь н о в ы т е с н я т и х в п р е м и а л ь н ы й с е г м е н т , н е д о с т у п н ы й д л я б о л ь ш и н с т в а п о к у п а т е л е й . Э т о с о з д а с т и д е а л ь н ы е у с л о в и я д л я к и т а й с к и х п р о и з в о д и т е л е й , к о т о р ы е у к р е п я т с в о е п р и с у т с т в и е н а е в р о п е й с к о м р ы н к е » , — с о о б щ а е т и з д а н и е .

Эксперт добавил, что Китай также может пойти на серьезную эскалацию конфликта с Пекином, который на три месяца остался без финансовой помощи из США. Такой шаг тоже может значительно укрепить китайскую позицию.