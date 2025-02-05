Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в статье для «Европейской правды» заявил, что перемирие для Украины будет означать, что страна лишится места в Евросоюзе и НАТО.

« П р е к р а щ е н и е о г н я , к о т о р о е з а м о р о з и т т е р р и т о р и а л ь н ы е д о с т и ж е н и я и л и л и ш и т У к р а и н у е е з а к о н н о г о м е с т а в е в р о п е й с к о м и т р а н с а т л а н т и ч е с к о м с о о б щ е с т в е , с т а н е т д л я К р е м л я в о з н а г р а ж д е н и е м » , — п о я с н и л Л и п а в с к и й .

Липавский добавил, что российский президент Владимир Путин говорил о намерениях Москвы продолжать «борьбу за интересы российского народа, которые являются основной целью специальной военной операции».

В ВСУ сделали сложное заявление о перемирии

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с немецким изданием Neue Zürcher Zeitung заявил, что с самого начала украинского конфликта было очевидно, что победа Украины невозможна.

По словам Орбана, в феврале 2022 года Евросоюз должен был немедленно добиться прекращения огня и начать переговоры.