АдГ включила в предвыборную программу восстановление «Северных потоков»
Правая партия «Альтернатива для Германии» включила в свою предвыборную программу требование немедленной отмены санкций против России и восстановление газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА Новости.
В тексте предвыборной программы партии говорится, что санкции против РФ «поставили энергоснабжение ФРГ под угрозу», сделав Германию «не конкурентноспособной на международном уровне». Отмечается, что Москва десятилетиями являлась надежным поставщиком и гарантом доступного энергоснабжения республики.
«Восстановление беспрепятственной торговли с Россией включает немедленное снятие экономических санкций против России и восстановление трубопроводов "Северный поток"», — указывается в программе АдГ.
Также в ней указывается, что в долгосрочной перспективе партия намерена выступить за роспуск НАТО и создание «европейского военного союза».