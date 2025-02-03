Правая партия «Альтернатива для Германии» включила в свою предвыборную программу требование немедленной отмены санкций против России и восстановление газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА Новости.

В тексте предвыборной программы партии говорится, что санкции против РФ «поставили энергоснабжение ФРГ под угрозу», сделав Германию «не конкурентноспособной на международном уровне». Отмечается, что Москва десятилетиями являлась надежным поставщиком и гарантом доступного энергоснабжения республики.

« В о с с т а н о в л е н и е б е с п р е п я т с т в е н н о й т о р г о в л и с Р о с с и е й в к л ю ч а е т н е м е д л е н н о е с н я т и е э к о н о м и ч е с к и х с а н к ц и й п р о т и в Р о с с и и и в о с с т а н о в л е н и е т р у б о п р о в о д о в " С е в е р н ы й п о т о к " » , — у к а з ы в а е т с я в п р о г р а м м е А д Г .

Также в ней указывается, что в долгосрочной перспективе партия намерена выступить за роспуск НАТО и создание «европейского военного союза».