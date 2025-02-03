Эксперт оценил потенциал протестов против депортации мигрантов в США
Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал массовые протесты в США, участники которых выступают против миграционной политики президента страны Дональда Трампа, а также ответил на вопрос о наличии предпосылок для «цветной» революции в этой стране.
Ранее в США начались протесты против администрации Трампа. Недовольные миграционной политикой президента вышли на улицы сразу нескольких городов. В Лос-Анджелесе демонстранты на несколько часов заблокировали главную автостраду, передавало Associated Press. По словам очевидцев, протестующие призывали новую администрацию пересмотреть миграционную политику. Они несли флаги Мексики, Гватемалы и других стран Латинской Америки, а также плакаты с лозунгами: «Никто не является нелегалом», «Иммигранты делают Америку великой».
Не думаю, что у этих протестов есть большие перспективы. Тут надо понимать, где именно они происходят. А происходят они исключительно в крупных городах. Да, это яркая картинка, но этого недостаточно, чтобы всколыхнуть всю страну. Если говорить об «одноэтажной Америке», о небольших городах, то практически все жители таких территорий выступают за Трампа. Поэтому нынешние протесты не могут глобально повлиять на его политику, особенно с учетом того, что у Трампа есть поддержка обеих палат американского парламента.Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку
Эксперт подчеркнул, что с учетом численности населения США, которая превышает 340 млн человек, в протестах принимает участие небольшой процент жителей страны.
«Для такой огромной страны, как Америка, эти акции не являются массовыми, там нет миллионов протестующих. И пока я не вижу потенциала увеличения числа демонстрантов. Настоящие протесты в США могут начаться тогда, когда будут затронуты какие-то интересы абсолютного большинства американцев. А переживания за мигрантов в условиях, когда значимая часть американцев живет достаточно плохо, свойственны абсолютному меньшинству граждан страны, - тем людям, у которых закрыты все базовые потребности. При этом большинство американцев думает, прежде всего, о том, как им сводить концы с концами и нормально существовать. Они не пойдут на улицы за мигрантов. Но если политика Трампа приведет к негативным последствиям для американской экономики, тогда серьезные социальные взрывы будут возможны», - отметил эксперт.
Каргин выразил мнение, что в обозримой перспективе действия американского президента не приведут к турбулентности в экономике США.
«Однако в отдаленной перспективе различные торговые войны и пошлины способны повысить цены внутри самих США. Но до этого момента еще многое может измениться… Сейчас же никаких предпосылок для «цветной» революции в США нет. Представители Демпартии там уже высказываются в поддержку протестов, но у них нет большинства ни в одной из палат парламента, ни в Верховном суде. А без поддержки той или иной ветви власти протесты сами по себе не могут представлять угрозу для Трампа», - заключил политолог.
Объявленные Трампом торговые пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая еще не вступили в силу, но уже начали негативно сказываться на жизни американцев. Такое мнение ранее высказали авторы издания The Wall Street Journal (WSJ).