Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал массовые протесты в США, участники которых выступают против миграционной политики президента страны Дональда Трампа, а также ответил на вопрос о наличии предпосылок для «цветной» революции в этой стране.

Ранее в США начались протесты против администрации Трампа. Недовольные миграционной политикой президента вышли на улицы сразу нескольких городов. В Лос-Анджелесе демонстранты на несколько часов заблокировали главную автостраду, передавало Associated Press. По словам очевидцев, протестующие призывали новую администрацию пересмотреть миграционную политику. Они несли флаги Мексики, Гватемалы и других стран Латинской Америки, а также плакаты с лозунгами: «Никто не является нелегалом», «Иммигранты делают Америку великой».

Не думаю, что у этих протестов есть большие перспективы. Тут надо понимать, где именно они происходят. А происходят они исключительно в крупных городах. Да, это яркая картинка, но этого недостаточно, чтобы всколыхнуть всю страну. Если говорить об «одноэтажной Америке», о небольших городах, то практически все жители таких территорий выступают за Трампа. Поэтому нынешние протесты не могут глобально повлиять на его политику, особенно с учетом того, что у Трампа есть поддержка обеих палат американского парламента. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Эксперт подчеркнул, что с учетом численности населения США, которая превышает 340 млн человек, в протестах принимает участие небольшой процент жителей страны.

« Д л я т а к о й о г р о м н о й с т р а н ы , к а к А м е р и к а , э т и а к ц и и н е я в л я ю т с я м а с с о в ы м и , т а м н е т м и л л и о н о в п р о т е с т у ю щ и х . И п о к а я н е в и ж у п о т е н ц и а л а у в е л и ч е н и я ч и с л а д е м о н с т р а н т о в . Н а с т о я щ и е п р о т е с т ы в С Ш А м о г у т н а ч а т ь с я т о г д а , к о г д а б у д у т з а т р о н у т ы к а к и е - т о и н т е р е с ы а б с о л ю т н о г о б о л ь ш и н с т в а а м е р и к а н ц е в . А п е р е ж и в а н и я з а м и г р а н т о в в у с л о в и я х , к о г д а з н а ч и м а я ч а с т ь а м е р и к а н ц е в ж и в е т д о с т а т о ч н о п л о х о , с в о й с т в е н н ы а б с о л ю т н о м у м е н ь ш и н с т в у г р а ж д а н с т р а н ы , - т е м л ю д я м , у к о т о р ы х з а к р ы т ы в с е б а з о в ы е п о т р е б н о с т и . П р и э т о м б о л ь ш и н с т в о а м е р и к а н ц е в д у м а е т , п р е ж д е в с е г о , о т о м , к а к и м с в о д и т ь к о н ц ы с к о н ц а м и и н о р м а л ь н о с у щ е с т в о в а т ь . О н и н е п о й д у т н а у л и ц ы з а м и г р а н т о в . Н о е с л и п о л и т и к а Т р а м п а п р и в е д е т к н е г а т и в н ы м п о с л е д с т в и я м д л я а м е р и к а н с к о й э к о н о м и к и , т о г д а с е р ь е з н ы е с о ц и а л ь н ы е в з р ы в ы б у д у т в о з м о ж н ы » , - о т м е т и л э к с п е р т .

Каргин выразил мнение, что в обозримой перспективе действия американского президента не приведут к турбулентности в экономике США.

« О д н а к о в о т д а л е н н о й п е р с п е к т и в е р а з л и ч н ы е т о р г о в ы е в о й н ы и п о ш л и н ы с п о с о б н ы п о в ы с и т ь ц е н ы в н у т р и с а м и х С Ш А . Н о д о э т о г о м о м е н т а е щ е м н о г о е м о ж е т и з м е н и т ь с я … С е й ч а с ж е н и к а к и х п р е д п о с ы л о к д л я « ц в е т н о й » р е в о л ю ц и и в С Ш А н е т . П р е д с т а в и т е л и Д е м п а р т и и т а м у ж е в ы с к а з ы в а ю т с я в п о д д е р ж к у п р о т е с т о в , н о у н и х н е т б о л ь ш и н с т в а н и в о д н о й и з п а л а т п а р л а м е н т а , н и в В е р х о в н о м с у д е . А б е з п о д д е р ж к и т о й и л и и н о й в е т в и в л а с т и п р о т е с т ы с а м и п о с е б е н е м о г у т п р е д с т а в л я т ь у г р о з у д л я Т р а м п а » , - з а к л ю ч и л п о л и т о л о г .

Объявленные Трампом торговые пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая еще не вступили в силу, но уже начали негативно сказываться на жизни американцев. Такое мнение ранее высказали авторы издания The Wall Street Journal (WSJ).