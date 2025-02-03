Макрон заявил о подталкивании Европы к независимости Россией и Трампом

Решение России о проведении специальной военной операции на Украине и политика президента США Дональда Трампа подталкивают Европу к большей независимости. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе неформальной встречи лидеров стран Европейского союза (ЕС), передает Reuters.

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Слова французского лидера прозвучали на фоне заявлений Трампа о скором введении пошлин на импорт из ЕС. По мнению политика, Европу подталкивают взять на себя больше ответственности за собственную физическую и экономическую безопасность.

Ранее стало известно, что лидеры 27 стран Евросоюза в ходе неформального саммита в Брюсселе обсудят усиление обороны в ответ на вызовы со стороны России из-за конфликта на Украине, гибридные и киберугрозы, нестабильность на Ближнем Востоке, а также подход к президенту США Дональду Трампу. Согласно письму главы Евросовета Антониу Кошты, которое было разослано лидерам стран ЕС, Европе необходимо стать «более устойчивой, более эффективной, более автономной и более надежным субъектом безопасности и обороны».