Немецкая партия АдГ предложила признать Украину нейтральной

Украина должна стать нейтральным государством, считают представители немецкой партии "Альтернатива для Германии".

Немецкая партия АдГ предложила признать Украину нейтральной
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на предвыборную программу партии.

"Мы видим будущее Украины в качестве нейтрального государства вне НАТО и ЕС", указано в программе.

Между тем Украина ближе других кандидатов к членству в Евросоюзе по политическим причинам, заявил ранее президент Сербии Александр Вучич.

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При этом США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят видеть Украину в НАТО, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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