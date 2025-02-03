Немецкая партия АдГ предложила признать Украину нейтральной

Украина должна стать нейтральным государством, считают представители немецкой партии "Альтернатива для Германии".
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на предвыборную программу партии.
"Мы видим будущее Украины в качестве нейтрального государства вне НАТО и ЕС", – указано в программе.
Между тем Украина ближе других кандидатов к членству в Евросоюзе по политическим причинам, заявил ранее президент Сербии Александр Вучич.
АдГ включила в предвыборную программу восстановление «Северных потоков»
При этом США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят видеть Украину в НАТО, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.