Украина должна стать нейтральным государством, считают представители немецкой партии "Альтернатива для Германии".

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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на предвыборную программу партии.

" М ы в и д и м б у д у щ е е У к р а и н ы в к а ч е с т в е н е й т р а л ь н о г о г о с у д а р с т в а в н е Н А Т О и Е С " , – у к а з а н о в п р о г р а м м е .

Между тем Украина ближе других кандидатов к членству в Евросоюзе по политическим причинам, заявил ранее президент Сербии Александр Вучич.

АдГ включила в предвыборную программу восстановление «Северных потоков»

При этом США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят видеть Украину в НАТО, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.