Орбан предрек Украине судьбу Афганистана для ЕС

Конфликт на Украине превратится в провал для Европейского союза (ЕС), сравнимый с уходом из Афганистана для США, если не состоятся мирные переговоры. Об этом Венгрии Виктор Орбан в интервью Neue Zürcher Zeitung.

« Э т о ( н а ч и н а т ь п е р е г о в о р ы — п р и м . « Л е н т ы . р у » ) н у ж н о д е л а т ь в о в р е м я в о й н ы ! И н а ч е о н а б у д е т п р о д о л ж а т ь с я д о п о л н о г о у н и ч т о ж е н и я , и Украина превратится в Афганистан Европейского союза», — отметил Орбан.

По его словам, нежелание европейских политиков вести переговоры с Россией является абсурдом. Венгерский лидер подчеркнул, что в настоящее время необходимы дипломатические усилия.

В интервью немецкому изданию Орбан также заявил, что президент России Владимир Путин всегда сдерживал свои обещания, в связи с чем Будапешт может доверять Москве.