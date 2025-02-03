На Украине задержали торговцев «трофейного» оружия

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 15 человек, которые пытались наладить нелегальную продажу криминалитету «трофейного» оружия, которое было вывезены из фронтовых районов и зон боевых действий. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

© Telegram-канал «Служба безопасности Украины»

Подозреваемые были задержаны в Полтавской, Закарпатской, Херсонской и в Черновицкой областях, они обвиняются в 263 статье Уголовного кодекса о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Каждому грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее сотрудники СБУ задержали мужчину, пытавшегося подорвать железнодорожные пути. В Службе безопасности Украины уточнили, что подозреваемым оказался 23-летний житель Львовской области. Ранее он привлекался к ответственности за вандализм на местах захоронения украинских солдат.