В АдГ призвали снять санкции с России и восстановить «Северные потоки»

Правая партия «Альтернатива для Германии» в рамках своей предвыборной кампании призвала отменить санкции против России и восстановить «Северные потоки».

В АдГ призвали снять санкции с России и восстановить «Северные потоки»
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Восстановление беспрепятственной торговли с Россией включает немедленное снятие экономических санкций против России и восстановление трубопроводов «Северный поток», говорится в сообщении.

В предвыборной программе партии уточняется то, что антироссийские санкции поставили доступное энергоснабжение Германии под угрозу.

«Наша страна больше не является конкурентоспособной на международном уровне», заключается в публикации.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о намерении выйти из ряда международных соглашений и организаций в случае победы на выборах.

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