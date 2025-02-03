В АдГ призвали снять санкции с России и восстановить «Северные потоки»
Правая партия «Альтернатива для Германии» в рамках своей предвыборной кампании призвала отменить санкции против России и восстановить «Северные потоки».
Об этом сообщает РИА Новости.
«Восстановление беспрепятственной торговли с Россией включает немедленное снятие экономических санкций против России и восстановление трубопроводов «Северный поток», — говорится в сообщении.
В предвыборной программе партии уточняется то, что антироссийские санкции поставили доступное энергоснабжение Германии под угрозу.
«Наша страна больше не является конкурентоспособной на международном уровне», — заключается в публикации.
Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о намерении выйти из ряда международных соглашений и организаций в случае победы на выборах.