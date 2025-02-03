Правая партия «Альтернатива для Германии» в рамках своей предвыборной кампании призвала отменить санкции против России и восстановить «Северные потоки».

Об этом сообщает РИА Новости.

« В о с с т а н о в л е н и е б е с п р е п я т с т в е н н о й т о р г о в л и с Р о с с и е й в к л ю ч а е т н е м е д л е н н о е с н я т и е э к о н о м и ч е с к и х с а н к ц и й п р о т и в Р о с с и и и в о с с т а н о в л е н и е т р у б о п р о в о д о в « С е в е р н ы й п о т о к » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В предвыборной программе партии уточняется то, что антироссийские санкции поставили доступное энергоснабжение Германии под угрозу.

« Н а ш а с т р а н а б о л ь ш е н е я в л я е т с я к о н к у р е н т о с п о с о б н о й н а м е ж д у н а р о д н о м у р о в н е » , — з а к л ю ч а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о намерении выйти из ряда международных соглашений и организаций в случае победы на выборах.