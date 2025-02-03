В США подвели итоги военных поставок Украине при Байдене

Соединенные Штаты к ноябрю 2024 года поставили Украине лишь половину от обещанной на этот год помощи.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на анализ, проведенный изданием.

« П о с л о в а м д в у х п о м о щ н и к о в к о н г р е с с м е н о в , а м е р и к а н с к о г о ч и н о в н и к а и з а к о н о д а т е л я , о з н а к о м л е н н ы х с д а н н ы м и , к н о я б р ю б ы л о п о с т а в л е н о л и ш ь о к о л о п о л о в и н ы о б щ е й с у м м ы , о б е щ а н н о й С Ш А в 2 0 2 4 г о д у » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и и з д а н и я .

Неопределенность относительно военных усилий Украины усилилась с возвращением Трампа к власти в Вашингтоне. Его новая администрация может остановить поставки в любое время, даже те, которые уже были обещаны.

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До этого то же агентство писало о том, что США в течение 2024 года задерживали поставки военной и финансовой помощи Украине, опасаясь рисков эскалации конфликта с Россией.