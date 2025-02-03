Компании Коломойского не смогли отсудить у Украины $6 млрд

Апелляционный суд в Стокгольме отклонил иск трех кипрских компаний, связываемых с украинским бизнесменом Игорем Коломойским (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов, признан членом экстремистского объединения) и группой "Приват", которые оспаривали решение арбитражного суда, отказавшего им в 2021 году в получении от Украины компенсации в размере $6 млрд. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минюста.
"Украина отстояла решение арбитража в судах Швеции по иску акционеров "Укрнафты". <...> Суд вынес важное решение в пользу Украины, отклонив апелляцию трех кипрских компаний по отмене арбитражного решения по делу "Укрнафты" от 4 февраля 2021 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ведомстве напомнили, что в феврале 2021 года после почти шестилетнего разбирательства арбитражный суд в Стокгольме отказал компаниям Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited и Bridgemont Ventures Limited, которые просили взыскать с Украины $6 млрд. Основаниями для своих требований истцы заявляли неоднократный отбор из газохранилищ "Нафтогаза Украины" принадлежащего "Укрнафте" газа для нужд населения по заниженной цене или бесплатно, невыполнение "Укртрансгазом" и "Нафтогазом" решений украинских судов о возвращении части отобранного газа. В том же году эти компании подали апелляцию.
По данным украинского Минюста, компании Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited и Bridgemont Ventures Limited совокупно владели 40% акций "Укрнафты". По данным украинских СМИ, эти компании связаны с Коломойским. В ноябре 2022 года "Укрнафта" была конфискована в пользу государства на основании принятого на Украине в сентябре того же года закона о принудительном отчуждении стратегически важного для обороны имущества в условиях военного или чрезвычайного положения.