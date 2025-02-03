Компании Коломойского не смогли отсудить у Украины $6 млрд

Апелляционный суд в Стокгольме отклонил иск трех кипрских компаний, связываемых с украинским бизнесменом Игорем Коломойским (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов, признан членом экстремистского объединения) и группой "Приват", которые оспаривали решение арбитражного суда, отказавшего им в 2021 году в получении от Украины компенсации в размере $6 млрд. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минюста.

" У к р а и н а о т с т о я л а р е ш е н и е а р б и т р а ж а в с у д а х Ш в е ц и и п о и с к у а к ц и о н е р о в " У к р н а ф т ы " . < . . . > С у д в ы н е с в а ж н о е р е ш е н и е в п о л ь з у У к р а и н ы , о т к л о н и в а п е л л я ц и ю т р е х к и п р с к и х к о м п а н и й п о о т м е н е а р б и т р а ж н о г о р е ш е н и я п о д е л у " У к р н а ф т ы " о т 4 ф е в р а л я 2 0 2 1 г о д а " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и н а с а й т е в е д о м с т в а .

В ведомстве напомнили, что в феврале 2021 года после почти шестилетнего разбирательства арбитражный суд в Стокгольме отказал компаниям Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited и Bridgemont Ventures Limited, которые просили взыскать с Украины $6 млрд. Основаниями для своих требований истцы заявляли неоднократный отбор из газохранилищ "Нафтогаза Украины" принадлежащего "Укрнафте" газа для нужд населения по заниженной цене или бесплатно, невыполнение "Укртрансгазом" и "Нафтогазом" решений украинских судов о возвращении части отобранного газа. В том же году эти компании подали апелляцию.

По данным украинского Минюста, компании Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited и Bridgemont Ventures Limited совокупно владели 40% акций "Укрнафты". По данным украинских СМИ, эти компании связаны с Коломойским. В ноябре 2022 года "Укрнафта" была конфискована в пользу государства на основании принятого на Украине в сентябре того же года закона о принудительном отчуждении стратегически важного для обороны имущества в условиях военного или чрезвычайного положения.