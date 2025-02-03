Грузия отозвала свою делегацию из ПАСЕ

Власти Грузии приняли решение об отзыве своей делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), рассказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Об этом пишет ТАСС.

ПАСЕ 29 января 2025 года приняла резолюцию о признании полномочий грузинской делегации, однако с тем условием, что до апреля в стране будут назначены новые парламентские выборы и освобождены «политические заключенные».

« О ж и д а е м , ч т о П а р л а м е н т с к а я а с с а м б л е я С о в е т а Е в р о п ы в е р н е т с я к с в о и м п е р в о с т е п е н н ы м ц е н н о с т я м , к о т о р ы е о с н о в а н ы н а у в а ж е н и и д е м о к р а т и и и с у в е р е н и т е т а » , — о т м е т и л П а п у а ш в и л и .

Ранее вице-спикер парламента Грузии Теи Цулукиани сообщила, что парламентская делегация республики прекратила работу в ПАСЕ.

Вице-спикер уточнила, что делегация Грузии возобновит работу в ПАСЕ после того, как прекратится шантаж в отношении страны и ее народа.

В состав грузинской делегации ПАСЕ входят вице-спикер парламента республики Тея Цулукиани, депутаты Гиви Миканадзе, Мариам Лашхи, Эка Сепашвили, а также запасные парламентарии Леван Мачавариани, Рати Ионатамишвили и Звиад Шаламберидзе.