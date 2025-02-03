Администрация Трампа планирует расследовать деятельность украинского ЦПК

Администрация президента США Дональда Трампа планирует расследовать деятельность «Центра противодействия коррупции» (ЦПК) Украины. Об этом сообщила украинская газета «Закон и бизнес».

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По ее данным, через эту организацию бывшие американские чиновники из Демократической партии США влияли на судебную и правоохранительную систему Украины и установили контроль над Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей.

Кроме того, пишет издание, украинские власти намерены запросить введение санкций США на руководителей ЦПК Виталия Шабунина и Дарью Каленюк.

В конце января Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование дела в отношении министра обороны Рустема Умерова по статье «Злоупотребление властью или служебным положением» после заявления ЦПК.

«Центр противодействия коррупции» — украинская общественная организация, созданная в 2012 году юристом Дарьей Каленюк и общественным деятелем Виталием Шабуниным. Ее головной офис расположен в Киеве. Центр финансируется на пожертвования, в том числе международные.

В 2016 году Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело и начала досудебное расследование деятельности ЦПК после обращения депутатов Рады. Руководство центра назвало это попыткой давления. Вскоре уголовное производство было закрыто.