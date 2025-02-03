Власти Эстонии призвали граждан запастись продуктами и настольными играми

В Эстонии призвали жителей запастись едой и настольными играми
Власти Эстонии порекомендовали жителям запастись едой, питьевой водой, лекарствами, источниками света и настольными играми в связи с выходом из энергетического кольца БРЭЛЛ, объединяющего системы Белоруссии, России и стран Прибалтики. Об этом пишет ERR.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал предупредил, что выход страны из энергетического кольца БРЭЛЛ, намеченный на 8 февраля, может привести к 72-часовому отсутствию электроэнергии.
В свою очередь представитель эстонского бюро по предупреждению рисков Кайса Нийло призвала внимательно отнестись к возможным проблемам с электричеством и в первую очередь проверить запасы еды и воды дома.
«Воды необходимо 3 литра на человека в сутки. Еда должна быть длительного хранения, и которую ваша семья ест. Конечно, запасенная еда должна быть такой, которую можно употреблять сразу, то есть не требующая длительного приготовления», - пояснила она.
По словам Нийло, нужно позаботиться и о запасе лекарств, купить аккумуляторы, иметь дома портативное радио и газовую горелку.
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«Также нужны альтернативные источники света, и развлечения. Об этом, на самом деле, многие часто забывают. Но карты или настольная игра могла бы ими стать», - добавила она.
В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали политическое соглашение о синхронизации их электросетей с сетями континентальной Европы. Евросоюз обещал выделить Латвии, Литве и Эстонии 720 миллиардов евро на энергетическую независимость от России. Прибалтика рассчитывает, что в 2025 году сможет выйти из существующего энергетического кольца БРЭЛЛ.