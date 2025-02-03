Власти Эстонии призвали граждан запастись продуктами и настольными играми

Власти Эстонии порекомендовали жителям запастись едой, питьевой водой, лекарствами, источниками света и настольными играми в связи с выходом из энергетического кольца БРЭЛЛ, объединяющего системы Белоруссии, России и стран Прибалтики. Об этом пишет ERR.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал предупредил, что выход страны из энергетического кольца БРЭЛЛ, намеченный на 8 февраля, может привести к 72-часовому отсутствию электроэнергии.

В свою очередь представитель эстонского бюро по предупреждению рисков Кайса Нийло призвала внимательно отнестись к возможным проблемам с электричеством и в первую очередь проверить запасы еды и воды дома.

« В о д ы н е о б х о д и м о 3 л и т р а н а ч е л о в е к а в с у т к и . Е д а д о л ж н а б ы т ь д л и т е л ь н о г о х р а н е н и я , и к о т о р у ю в а ш а с е м ь я е с т . К о н е ч н о , з а п а с е н н а я е д а д о л ж н а б ы т ь т а к о й , к о т о р у ю м о ж н о у п о т р е б л я т ь с р а з у , т о е с т ь н е т р е б у ю щ а я д л и т е л ь н о г о п р и г о т о в л е н и я » , - п о я с н и л а о н а .

По словам Нийло, нужно позаботиться и о запасе лекарств, купить аккумуляторы, иметь дома портативное радио и газовую горелку.

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« Т а к ж е н у ж н ы а л ь т е р н а т и в н ы е и с т о ч н и к и с в е т а , и р а з в л е ч е н и я . О б э т о м , н а с а м о м д е л е , м н о г и е ч а с т о з а б ы в а ю т . Н о к а р т ы и л и н а с т о л ь н а я и г р а м о г л а б ы и м и с т а т ь » , - д о б а в и л а о н а .

В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали политическое соглашение о синхронизации их электросетей с сетями континентальной Европы. Евросоюз обещал выделить Латвии, Литве и Эстонии 720 миллиардов евро на энергетическую независимость от России. Прибалтика рассчитывает, что в 2025 году сможет выйти из существующего энергетического кольца БРЭЛЛ.