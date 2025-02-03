Французская журналистка Наташа Рей, назвавшая первую леди Франции Бриджит Макрон мужчиной, попросила политического убежища в России из-за судебного преследования. Об этом сообщает Ruptly со ссылкой на западные СМИ.

Рэй обвинили в клевете — иск против нее был подан со стороны жены президента Эммануэля Макрона и ее брата Жана-Мишеля Тронье. Судебный процесс прошел в июне 2024 года. В сентябре 2024 года журналистку и ее коллегу Амадин Руа приговорили к выплате штрафа в размере 13,5 тыс. евро.

СМИ отмечали, что судебный процесс сфальсифицировали — Наташу Рэй обвинили в публикации семи речей, которые сочли клеветническими. Однако она так и не обнародовала заявления, за которые ее обвиняли.

Журналистка Оуэнс опубликовала первую часть своего расследования о жене Макрона

Напомним, что Рэй не единственная, кто заявлял о смене пола* первой леди Франции. Накануне журналистка Кэндис Оуэнс обнародовала первую часть своего расследования о Бриджит Макрон — по ее версии, на самом деле женой Эммануэля Макрона является родной брат Брижит Жан-Мишель Тронье. Сама Бриджит, по утверждению журналистки, пропала без вести.

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