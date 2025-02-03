В Вашингтоне сняли вывески со здания штаб-квартиры USAID после обещания Маска

В Вашингтоне со здания штаб-квартиры агентства США по международному развитию (USAID) сняли вывески на фоне обещаний американского предпринимателя Илона Маска закрыть ведомство. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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По данным канала, вывеску сняли со здания Рональда Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия. По информации неназванных источников телеканала, сотрудники департамента эффективности государственного управления США (DOGE), который возглавляет Маск, получили доступ к техническим системам агентства.

До этого предприниматель назвал «комком червей» агентство по международному развитию США. Он добавил, что в USAID ничего не осталось и от него нужно избавиться.

Незадолго до этого Маск резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Кроме того, он охарактеризовал USAID как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке». 2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать.