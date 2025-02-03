Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что ЕС не оставит без ответа введение США повышенных пошлин на товары из Европы. Об этом, как передает BFM TV, он заявил по прибытии на неформальную встречу глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе.

" Е с л и н а н а с н а п а д у т п о т о р г о в ы м в о п р о с а м , Е в р о п а д о л ж н а б у д е т з а с т а в и т ь с е б я у в а ж а т ь и , с л е д о в а т е л ь н о , о т р е а г и р о в а т ь н а э т о " , - з а я в и л М а к р о н . П о е г о с л о в а м , н е д а в н и е з а я в л е н и я п р е з и д е н т а США Дональда Трампа "подталкивают Европу к тому, чтобы стать сильнее и сплоченнее".

Накануне Трамп заверил журналистов, что введение таможенных пошлин на импорт из Евросоюза "точно произойдет".

" П о т о м у ч т о о н и п о л ь з у ю т с я н а м и . У н а с д е ф и ц и т в т о р г о в л е б о л ь ш е 3 0 0 м и л л и а р д о в д о л л а р о в . О н и н е п о к у п а ю т н а ш и м а ш и н ы и н а ш и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е п р о д у к т ы . Н и ч е г о н е б е р у т у н а с . А м ы в с е б е р е м у н и х - м и л л и о н ы м а ш и н , о г р о м н ы й о б ъ е м с е л ь х о з п р о д у к ц и и … Т о , ч т о с д е л а л Е С , - э т о з л о д е я н и е " , - з а я в и л п р е з и д е н т США после того, как уже ввел повышенные тарифы на продукцию из Канады, Мексики и Китая.

В ответ на эти угрозы министр промышленности Франции Марк Ферраччи уже призвал европейцев покупать только европейское. По его словам, Европа должна жестко отреагировать на слова американского президента, а США не смогут обойтись без общего европейского рынка.