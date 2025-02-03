Макрон призвал ЕС ответить на угрозы Трампа ввести пошлины на товары из Европы
Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что ЕС не оставит без ответа введение США повышенных пошлин на товары из Европы. Об этом, как передает BFM TV, он заявил по прибытии на неформальную встречу глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе.
"Если на нас нападут по торговым вопросам, Европа должна будет заставить себя уважать и, следовательно, отреагировать на это", - заявил Макрон. По его словам, недавние заявления президента США Дональда Трампа "подталкивают Европу к тому, чтобы стать сильнее и сплоченнее".
Накануне Трамп заверил журналистов, что введение таможенных пошлин на импорт из Евросоюза "точно произойдет".
"Потому что они пользуются нами. У нас дефицит в торговле больше 300 миллиардов долларов. Они не покупают наши машины и наши сельскохозяйственные продукты. Ничего не берут у нас. А мы все берем у них - миллионы машин, огромный объем сельхозпродукции… То, что сделал ЕС, - это злодеяние", - заявил президент США после того, как уже ввел повышенные тарифы на продукцию из Канады, Мексики и Китая.
В ответ на эти угрозы министр промышленности Франции Марк Ферраччи уже призвал европейцев покупать только европейское. По его словам, Европа должна жестко отреагировать на слова американского президента, а США не смогут обойтись без общего европейского рынка.
"ЕС твердо убежден, что низкие тарифы способствуют росту и экономической стабильности", но "примет жесткие ответные меры", если станет объектом "несправедливых" тарифов, указали со своей стороны в Еврокомиссии.