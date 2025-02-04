В ЕС захотели защитить Гренландию от Трампа

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) на встрече 3 ноября пообещали защитить Гренландию от присоединения к США американским президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет Politico.

« С о х р а н е н и е т е р р и т о р и а л ь н о й ц е л о с т н о с т и К о р о л е в с т в а Д а н и и , е г о с у в е р е н и т е т а и н е п р и к о с н о в е н н о с т и г р а н и ц и м е е т в а ж н о е з н а ч е н и е д л я в с е х г о с у д а р с т в - ч л е н о в [ Е С ] » , — о т м е т и л п р е д с е д а т е л ь Е в р о п е й с к о г о с о в е т а А н т о н и у К о ш т а .

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который присоединился к европейским лидерам за обедом, предложил странам-членам НАТО обеспечить безопасность Арктики с помощью возможного размещения там войск альянса.

Интерес Трампа к Гренландии объяснили

Ранее опросы общественного мнения показали, что около половины опрошенных граждан Дании считают США «очень большой» угрозой для страны. Также опрос показал, что 78 процентов опрошенных датчан выступили против продажи Гренландии Соединенным Штатам, а 72 процента респондентов заявили, что окончательное решение должны принимать власти острова, а не Дании.