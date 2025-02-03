Страна ЕС получила десятки миллионов евро на «защиту от России»

Польша получила от Евросоюза 100 миллионов евро на укрепление границы с Россией и Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет РИА Новости.

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Туск рассказал о финансировании со стороны Евросоюза, прибыв на неформальную встречу лидеров стран объединения в Брюсселе.

« Я б у д у у б е ж д а т ь , ч т о у ж е н е т а л ь т е р н а т и в ы , ч т о Е в р о п а д о л ж н а ф и н а н с и р о в а т ь н а ш у в о с т о ч н у ю г р а н и ц у , « В о с т о ч н ы й щ и т » . Э т о у ж е н а ч а л о с ь . Я о б э т о м н е г о в о р и л г р о м к о , т а к к а к с ч и т а ю э т о с к р о м н ы м н а ч а л о м , н о д е - ф а к т о 1 0 0 м и л л и о н о в е в р о в д е к а б р е у ж е б ы л о » , - п о я с н и л Т у с к .

По его словам, Польша рассчитывает получить дальнейшее финансирование программы со стороны ЕС, и он уверен, что выделенный транш – «это только начало».

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Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу «Восточный щит» для противодействия якобы существующим «угрозам со стороны Белоруссии и России». Власти намерены потратить на нее в 2024-2028 годах 2,5 миллиарда долларов США. В ноябре 2024 года Дональд Туск рассказал, что в рамках программы стартовало строительство линии оборонительных укреплений на границе с РФ.

При этом президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону обратил внимание на то, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, отвлекая от внутренних проблем.