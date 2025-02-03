Страна ЕС получила десятки миллионов евро на «защиту от России»

Польша получила от ЕС сто миллионов евро на «защиту от России»
Польша получила от Евросоюза 100 миллионов евро на укрепление границы с Россией и Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет РИА Новости.
Туск рассказал о финансировании со стороны Евросоюза, прибыв на неформальную встречу лидеров стран объединения в Брюсселе.
«Я буду убеждать, что уже нет альтернативы, что Европа должна финансировать нашу восточную границу, «Восточный щит». Это уже началось. Я об этом не говорил громко, так как считаю это скромным началом, но де-факто 100 миллионов евро в декабре уже было», - пояснил Туск.
По его словам, Польша рассчитывает получить дальнейшее финансирование программы со стороны ЕС, и он уверен, что выделенный транш – «это только начало».
Польша добавила 28 компаний в список санкций против РФ в 2024 году
Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу «Восточный щит» для противодействия якобы существующим «угрозам со стороны Белоруссии и России». Власти намерены потратить на нее в 2024-2028 годах 2,5 миллиарда долларов США. В ноябре 2024 года Дональд Туск рассказал, что в рамках программы стартовало строительство линии оборонительных укреплений на границе с РФ.
При этом президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону обратил внимание на то, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, отвлекая от внутренних проблем.