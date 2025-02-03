На Западе заявили о намеренном замедлении помощи Украине Байденом

Администрация бывшего президента США Джо Байдена намеренно замедляла военную помощь Украине в последний год нахождения у власти из-за опасений эскалации конфликта с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственное расследование.

« О д н а к о з а д е р ж к и п р о д о л ж а л и с ь и п о с л е т о г о , к а к д е н ь г и б ы л и в ы д е л е н ы » , — о т м е ч а е т с я в р а с с л е д о в а н и и с о с с ы л к о й н а а м е р и к а н с к и х и у к р а и н с к и х ч и н о в н и к о в .

В частности, по данным собеседников, окружение Байдена стремилось уменьшать темпы поставок вооружений, опасаясь истощения собственных запасов. Однако сразу после победы нового президента США Дональда Трампа объемы помощи снова резко возросли и вплоть до инаугурации соответствовали уровню 2022 года.

Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

Ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп и члены его администрации хотят побудить Украину к проведению выборов президента, поскольку это может позволить Киеву заключить мирное соглашение с Россией. Отмечается, что окружение американского лидера еще не знает, как на подобную идею отреагирует украинский президент Владимир Зеленский.