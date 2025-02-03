Вандалы в Словакии осквернили памятник красноармейцам

В Словакии неизвестные нанесли на мемориал павшим бойцам Красной армии нацистские символы и надписи на английском языке, сообщил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток.

Вандалы осквернили мемориал павшим бойцам Красной армии в окрестностях села Даргов на востоке страны, сообщил министр, передает ТАСС.

По его словам, это не просто вандализм, а прямое провокационное действие, направленное против истории и героев Словакии.

Шутай-Эшток подчеркнул, что полиция ведет тщательное расследование, чтобы установить виновных и наказать их по закону.

Мемориал в селе Даргов посвящен кровопролитным сражениям за Дарговский перевал, где с конца 1944 по январь 1945 года советские войска пытались прорвать немецкую линию обороны.

В декабре в словацком городе Кошице неизвестные повредили памятник советским воинам, сломав на нем серпы и молоты.