Премьер Дании: вопрос Гренландии обсудят на саммите в Брюсселе

Дания достигла договоренности с лидерами стран ЕС, что вопрос Гренландии будет включен в повестку неформального саммита в понедельник. Об этом сообщила премьер Дании Метте Фредериксен по прибытии на встречу сообщества в Брюсселе.

" С о в с е м и о с т а л ь н ы м и с т р а н а м и д о с т и г н у т а д о г о в о р е н н о с т ь , ч т о с е г о д н я м ы , к о н е ч н о ж е , т а к ж е о б с у д и м Г р е н л а н д и ю " , - с к а з а л а Ф р е д е р и к с е н , к о т о р а я х о т е л а б ы з а р у ч и т ь с я п о д д е р ж к о й ЕС.

" В Е в р о п е с у щ е с т в у е т о ч е н ь с и л ь н а я и ш и р о к а я п о д д е р ж к а н е о б х о д и м о с т и у в а ж е н и я г р а н и ц . Э т о , к о н е ч н о , о т н о с и т с я и к г р а н и ц а м Королевства Дания", - подчеркнула премьер.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Как и тогда, датские и гренландские власти отвергли эту идею.