Обзор иноСМИ: «демографическая катастрофа» на Украине и новый «раскол Европы»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

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«Идея отправки миротворцев на Украину расколола Европу»

Британская газета The Times рассказала, что идея отправки миротворцев на Украину расколола европейских союзников: Германия выступает против, но Британия, Франция и страны Северной Европы поддерживают развертывание десятков тысяч солдат, если будет заключено соглашение о прекращении огня. По данным The Times, страны Балтии и Польша обеспокоены, что предлагаемая миссия может отвлечь «столь необходимые ресурсы» от граничащих с Россией государств НАТО, «оставив их беззащитными».

Высокопоставленный источник в британском правительстве заявил газете, что Европа в одиночку может сформировать сухопутные миротворческие силы, если это будет необходимо. Однако европейские министры просят США обеспечить «воздушное прикрытие» возможной миссии с помощью батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot, способных сбивать баллистические ракеты. Также могут потребоваться самолеты, обладающие средствами разведки и наблюдения, - у Европы их нет. Все больше политиков в Европе сходятся во мнении, что для такого размещения сил потребовалась бы поддержка со стороны президента США Дональда Трампа и гарантии безопасности. Некоторые считают, что миротворцев должны направить Индия и Китай. Основной проблемой собеседники The Times назвали возможное несогласие российских властей на размещение подобных сил.

В Африке из-за вспышки Эболы начнут применять пробную вакцину

Власти Уганды готовятся к применению пробной вакцины от лихорадки Эбола из-за угрозы вспышки заболевания в столице страны Кампале. Как сообщает Associated Press, в рамках борьбы с суданским штаммом лихорадки будет сделано более двух тысяч пробных прививок. Вакцина, о которой идет речь, еще не была лицензирована.

Суданский штамма лихорадки Эбола ранее убил медбрата, работавшего в главной больнице Кампалы. Власти объявили о вспышке заболевания на следующий день после его смерти. Санитарные врачи все еще ищут источник заражения мужчины, других подтвержденных случаев не было. В результате вспышки лихорадки Эбола в сентябре 2022 года в Уганде погибли по меньшей мере 55 человек. Вспышка лихорадки в 2014-2016 годах в разных странах Западной Африки унесла жизни более чем 11 тысяч человек. Вспышка в Кампале может оказаться сложной задачей, поскольку население города составляет около четырех миллионов человек, отмечает AP.

«Демографическая катастрофа на Украине»

Портал «ИноСМИ» рассказал об «ужасающей статистике» на Украине со ссылкой на украинские издания: в 2024 году смертность в стране составила 495 тысяч человек, а рождаемость - 177 тысячи, речь идет о разрыве между двумя показателями в 2,8 раза. «Естественный отрицательный рост населения» Украины составил в прошлом году 318 тысяч человек.

Как отмечают украинские СМИ, «и без того низкая» рождаемость на Украине рухнула еще почти на шесть процентов (минус 11 тысяч рождений), а показатели смертности в стране «по глубине демографического воздействия» можно сравнить с непрекращающейся эпидемией коронавируса. За 2024 год Украина потеряла более 800 тысяч человек: полмиллиона уехали и еще столько же умерли. Украинские издания назвали демографическую ситуацию «национальной катастрофой», которая усугубляется миграцией.

В Греции закрыли школы из-за мощной сейсмической угрозы

В понедельник, 3 февраля, школы греческого острова Санторини закрылись после серии землетрясений, произошедших за последние дни в этом популярном туристическом месте, сообщает CNN. Власти Греции также рекомендовали людям избегать больших собраний в помещениях и держаться подальше от многочисленных портов, включая старый порт Фира. Школы также будут закрыты на близлежащих островах Эгейского моря - Анафи, Иосе и Аморгосе.

В период с пятницы по воскресенье между Санторини и Аморгосом было зафиксировано более 200 землетрясений, включая землетрясение магнитудой 4,6, которое стало самым мощным на сегодня. Землетрясения - не редкость для Санторини, острова, находящегося на нескольких линиях разломов. Однако угроза подземных толчков не останавливает 3,4 миллиона человек, посещающих остров каждый год, отмечает CNN. Ежегодное количество туристов значительно превышает численность жителей Санторини (около 20 тысяч человек). Власти Греции заявили, что текущая сейсмическая активность вызвана тектоническими движениями, которые, по-видимому, не связаны с вулканической активностью. Последнее крупное землетрясение (магнитудой 7,5) на Санторини произошло 9 июля 1956 года. За ним последовало цунами высотой 25 метров. Жертвами стихии тогда стали как минимум 53 человека, более ста получили травмы, не менее трети домов рухнули.

Компании ЕС потребовали жестких мер против российских удобрений

Компании-производители удобрений из ЕС настаивают на повышении пошлин на импорт конкурирующей продукции из России, сообщает Financial Times. Европейские производители считают, что пошлины, призванные помешать России поставлять дешевые удобрения на рынок ЕС, «слишком незначительны». FT отмечает, что производители удобрений ЕС столкнулись с обвалом доходов в последние годы на фоне резкого роста издержек. Когда поставки трубопроводного газа из России в ЕС практически полностью прекратились, РФ использовала освободившийся газ, чтобы увеличить производство и нарастить экспорт удобрений, которые не подпадают под санкции, отмечает FT.

Глава одной из европейских компаний по производству удобрений назвал это «демпингом, как по учебнику». Производство удобрений, имеющих решающее значение для мирового сельского хозяйства, в значительной степени зависит от природного газа. Производителям ЕС сложно конкурировать с Россией на фоне устойчиво высоких цен на газ в Европе. Еврокомиссия предложила постепенное повышение тарифов на некоторые удобрения из РФ и Белоруссии с текущего уровня в 6,5 процента. Ожидается, что тарифы достигнут 50 процентов в течение следующих трех лет. Этот план был «тщательно выверен, чтобы не расстраивать Францию и Нидерланды, имеющих крупные сельскохозяйственные отрасли». Однако этот шаг не удовлетворил региональные компании по производству удобрений, многие из которых испытывают серьезные финансовые трудности. Эти компании сталкиваются с «более высокими затратами на рабочую силу, энергию и с более жестким регулированием», поэтому требуют более жестких мер, подчеркивает FT.

Компании ЕС потребовали жестких мер против российских удобрений

Компании-производители удобрений из ЕС настаивают на повышении пошлин на импорт конкурирующей продукции из России, сообщает Financial Times. Европейские производители считают, что пошлины, призванные помешать России поставлять дешевые удобрения на рынок ЕС, «слишком незначительны». FT отмечает, что производители удобрений ЕС столкнулись с обвалом доходов в последние годы на фоне резкого роста издержек. Когда поставки трубопроводного газа из России в ЕС практически полностью прекратились, РФ использовала освободившийся газ, чтобы увеличить производство и нарастить экспорт удобрений, которые не подпадают под санкции, отмечает FT.

Глава одной из европейских компаний по производству удобрений назвал это «демпингом, как по учебнику». Производство удобрений, имеющих решающее значение для мирового сельского хозяйства, в значительной степени зависит от природного газа. Производителям ЕС сложно конкурировать с Россией на фоне устойчиво высоких цен на газ в Европе. Еврокомиссия предложила постепенное повышение тарифов на некоторые удобрения из РФ и Белоруссии с текущего уровня в 6,5 процента. Ожидается, что тарифы достигнут 50 процентов в течение следующих трех лет. Этот план был «тщательно выверен, чтобы не расстраивать Францию и Нидерланды, имеющих крупные сельскохозяйственные отрасли». Однако этот шаг не удовлетворил региональные компании по производству удобрений, многие из которых испытывают серьезные финансовые трудности. Эти компании сталкиваются с «более высокими затратами на рабочую силу, энергию и с более жестким регулированием», поэтому требуют более жестких мер, подчеркивает FT.