Правительство Белоруссии объявило о сложении полномочий

Правительство Белоруссии сложило свои полномочия. Как сообщает пресс-служба Совета министров республики, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко.

Правительство Белоруссии сложило полномочия
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В сообщении говорится, что правительство сложило полномочия «согласно Конституции перед вновь избранным президентом».

«Постановление вступает в силу со дня его принятия», - указали в пресс-службе.

Ранее Александр Лукашенко переизбрался на седьмой президентский срок, по данным ЦИК страны за него проголосовали более 86% избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Роман Головченко
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