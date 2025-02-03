Правительство Белоруссии сложило полномочия

Правительство Белоруссии объявило о сложении полномочий
Правительство Белоруссии сложило свои полномочия. Как сообщает пресс-служба Совета министров республики, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко.
В сообщении говорится, что правительство сложило полномочия «согласно Конституции перед вновь избранным президентом».
«Постановление вступает в силу со дня его принятия», - указали в пресс-службе.
Ранее Александр Лукашенко переизбрался на седьмой президентский срок, по данным ЦИК страны за него проголосовали более 86% избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».