Правительство Белоруссии сложило полномочия

Правительство Белоруссии сложило свои полномочия. Как сообщает пресс-служба Совета министров республики, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко.

В сообщении говорится, что правительство сложило полномочия «согласно Конституции перед вновь избранным президентом».

« П о с т а н о в л е н и е в с т у п а е т в с и л у с о д н я е г о п р и н я т и я » , - у к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е .

Ранее Александр Лукашенко переизбрался на седьмой президентский срок, по данным ЦИК страны за него проголосовали более 86% избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».