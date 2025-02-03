Премьер Дании: ЕC придется жестко отреагировать на пошлины США

Премьер Дании заявила, что ЕC придется жестко отреагировать на пошлины США
ЕC должен будет жестко отреагировать, если президент США Дональд Трамп введет пошлины на европейские товары. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед неформальной встречей глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе.
"К сожалению, нам придется дать очень жесткий ответ. И когда я говорю "к сожалению", это потому, что это коснется простых людей, - цитирует премьера агентство Ritzau. - Это коснется сотрудников и компаний в США, Европе, Канаде, Мексике и других регионах".
Трамп пока не представил конкретных сроков и размеров возможных пошлин на товары из ЕС. Если это произойдет, Европа должна будет отреагировать, считает датский политик.
"Я не сторонник торговых войн, на самом деле я выступаю за противоположное. Мы торгуем друг с другом, потому что именно торговля создает процветание наших стран и народов, - сказала она. - Но очевидно, что если на европейский рынок будет оказываться очень сильное давление со стороны Америки, мы не сможем ничего сделать, кроме как отреагировать жестко".