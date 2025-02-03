Премьер Дании: ЕC придется жестко отреагировать на пошлины США

ЕC должен будет жестко отреагировать, если президент США Дональд Трамп введет пошлины на европейские товары. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед неформальной встречей глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе.

" К с о ж а л е н и ю , н а м п р и д е т с я д а т ь о ч е н ь ж е с т к и й о т в е т . И к о г д а я г о в о р ю " к с о ж а л е н и ю " , э т о п о т о м у , ч т о э т о к о с н е т с я п р о с т ы х л ю д е й , - ц и т и р у е т п р е м ь е р а а г е н т с т в о Ritzau. - Это коснется сотрудников и компаний в США, Европе, Канаде, Мексике и других регионах".

Трамп пока не представил конкретных сроков и размеров возможных пошлин на товары из ЕС. Если это произойдет, Европа должна будет отреагировать, считает датский политик.