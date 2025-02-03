Североатлантический альянс готовит масштабную кампанию по дискредитации Владимира Зеленского с публикацией данных о присвоении им денег, а также сведений о продаже западного вооружения в Африку. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России, пишет РИА Новости.

« П л а н и р у е т с я , в ч а с т н о с т и , о б н а р о д о в а т ь с в е д е н и я о п р и с в о е н и и л и ч н о « п р е з и д е н т о м » и ч л е н а м и е г о к о м а н д ы т о л ь к о и з с р е д с т в , п р е д н а з н а ч е н н ы х н а з а к у п к у б о е п р и п а с о в , б о л е е $ 1 , 5 м л р д » , - о т м е т и л и в п р е с с - б ю р о С В Р .

Также в НАТО, по данным российской разведки, хотят вскрыть схему вывода Зеленским и его окружением за границу денежного довольствия 130 тысяч погибших украинских военнослужащих, которые продолжают числиться живыми.

Намечается предать огласке и факты причастности Зеленского к продаже крупных партий безвозмездно переданной Киеву западной военной техники различным группировкам в странах Африки, заметили в Службе внешней разведки России.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Владимиру Зеленскому стоит показать новому президенту США Дональду Трампу, на что были потрачены выделенные Киеву деньги американских налогоплательщиков. По мнению Панченко, именно в таком случае на территории Украины «наступит мир».

При этом Трамп отметил, что Америка потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем другие члены НАТО. А Зеленский признался, что не знает, где находятся около $100 млрд американской помощи - из приведенных украинским политиком в пример $177 млрд до Киева дошли лишь $76 млрд.