И.о. президента Сирии посетит Турцию

Исполняющий обязанности президента Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа посетит с визитом Турцию 4 февраля. Об этом заявил руководитель управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

" В р е м е н н ы й п р е з и д е н т С и р и и А х м е д а ш - Ш а р а а п о с е т и т Анкару во вторник, 4 февраля, по приглашению нашего президента Тайипа Эрдогана. В ходе переговоров будут обсуждаться последние события в Сирии во всех их аспектах, будет проведена оценка совместных шагов, которые необходимо предпринять двум странам для восстановления экономики, обеспечения устойчивой стабильности и безопасности в Сирии", - написал Алтун в X.

Он добавил, что будет также обсуждаться вопрос о возможной "поддержке Турции, которую она может оказать переходным властям Сирии на многосторонних платформах".