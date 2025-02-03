Дочь Трампа показала фигуру в спортивном бра и коротких шортах

Дочь президента США Дональда Трампа, Иванка, продемонстрировала фигуру в спортивном бра и коротких шортах. Она опубликовала фото в X.

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43-летняя Иванка Трамп позировала перед зеркалом в белом спортивном топе, синих облегающих шортах, белых кроссовках и перчатках. Бизнесвумен была запечатлена с собранными волосами в пучок и без косметики. Знаменитость снялась после тренировки.

« П р и д е р ж и в а т ь с я н о в о г о д н и х о б е щ а н и й н е п р о с т о — т о л ь к о 2 3 % л ю д е й в ы д е р ж и в а ю т п е р в у ю н е д е л ю . Я п о п а д а л а в э т у к а т е г о р и ю м н о г о - м н о г о р а з ! Н о к а ж д ы й д е н ь — э т о н о в а я в о з м о ж н о с т ь п р о я в и т ь с е б я и о с т а в а т ь с я п р е д а н н ы м д е л у . Ч у в с т в у ю с е б я с и л ь н е е и м о т и в и р о в а н н е е с н а с т у п л е н и е м ф е в р а л я — д а в а й т е п р о д о л ж а т ь ! С и л ь н о е т е л о — к р е п к и й р а з у м ! » — н а п и с а л а И в а н к а .

В конце января Иванка Трамп появилась на торжественном ужине в Национальном музее строительства в Вашингтоне. Для мероприятия дочь президента США выбрала наряд люксового бренда Oscar de la Renta. Бизнесвумен надела макси-платье с открытыми плечами, расшитое кристаллами и жемчугом. Она дополнила образ накидкой в тон.

Дом моды выложил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры, на которых был запечатлен процесс изготовления вечернего наряда. Интернет-пользователи раскритиковали бренд за сотрудничество с дочерью Трампа.