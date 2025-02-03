На Украине задержали пытавшегося сорвать поставку помощи ВСУ мужчину

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали мужчину, пытавшегося подорвать железнодорожные пути. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

© Telegram-канал «Служба безопасности Украины»

« П о р е з у л ь т а т а м к о м п л е к с н ы х м е р о п р и я т и й в Р о в е н с к о й о б л а с т и з а д е р ж а н [ г р а ж д а н и н ] , к о т о р ы й п ы т а л с я з а л о ж и т ь с а м о д е л ь н о е в з р ы в н о е у с т р о й с т в о п о д ж е л е з н о д о р о ж н ы е п у т и , к о т о р ы е и с п о л ь з у ю т с я д л я г р у з о в ы х п е р е в о з о к » , — р а с с к а з а л и в СБУ.

В Службе безопасности Украины уточнили, что подозреваемым оказался 23-летний житель Львовской области. Ранее он привлекался к ответственности за вандализм на местах захоронения украинских солдат. Устроить подрыв на железнодорожных путях мужчина хотел, чтобы сорвать поставки военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) на передовой.

Ранее стало известно, что российские военные атаковали ВСУ в Харьковской области. Под ударом оказалось одно из зданий на территории бывшего завода, который использовался украинскими подразделениями с 2022 года.